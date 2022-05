Le app di Google finalmente a misura di tablet, ed anche TikTok, Facebook e altri

Google sta investendo sui tablet, "big way" (alla grande!), e le modifiche all'interfaccia fatte in Android 12L e nella preview di Android 13 sono solo l'esempio di come i contenuti possano essere ottimizzate meglio per gli schermi più grandi.

Google ha anche introdotto funzioni per un migliore multitasking, ad esempio con un tap sulla toolbar potete visualizzare l'app tray e trascinare le app per aprirle fianco a fianco.

Ma questo non è tutto, perché ci sono altre migliorie in arrivo all'esperienza sui tablet Android. Nelle prossime settimane, oltre 20 app di Google saranno aggiornate per sfruttare meglio lo spazio a disposizione, tra queste YouTube Music, Google Maps, Messaggi e altre (possiamo dire: era l'ora? - NdR).

E non si parla solo di app di Google, ma anche di terze parti, che entro fine anno dovrebbero finalmente ricevere la cura per tablet che tutti stiamo aspettando. Tra queste sono state citate espressamente TikTok, Zoom e Facebook, con la promessa che ce ne saranno "molte altre". La buona notizia poi è che tutte le app ottimizzate per tablet saranno ben in vista sul Google Play Store, con un aggiornamento che era già stato annunciato.

Se poi sia o meno troppo tardi per questo rinnovato amore verso tablet e smartwatch è materia di discussione per un'altra volta.