Galaxy Tab S8 Ultra: quando "grande" fa rima con "resistente"

Dopo aver completamente distrutto la S Pen per vedere com'è fatta all'interno, lo youtuber comincia ad "operare" sul tablet: si parte, come sempre, dallo schermo. Questo inizia a mostrare i primi segni al livello 6 o 7 della scala Mohs, come è giusto che sia per gli schermi in vetro. Dopo essersi preso qualche minuto per disegnare sul retro in metallo di Tab S8 Ultra con un taglierino, Zack ha eseguito il test della fiamma diretta sul display: dopo circa 20 secondi sotto l'azione di un accendino, il display risulta permanentemente rovinato.

Infine, il test di resistenza vero e proprio: anche provando a piegare con tutta la forza il tablet, questo non si spezza e rimane ancora funzionante. Vi lasciamo al video completo di JerryRigEverything.