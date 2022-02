Galaxy Tab S8: nuove immagini che mostrano il suo ecosistema

Nelle ultime ore sono trapelate online, grazie al solito leaker Evan Blass , le immagini che verranno usate al momento del lancio dei nuovi Galaxy Tab S8. Le immagini mostrano tutti e tre i modelli attesi: Tab S8 , Tab S8+ e Tab S8 Ultra . I render mostrano soprattutto come i tablet si integreranno nell'ecosistema Samsung , con la possibilità di sincronizzare PC e smartphone con i nuovi tablet.

Stando alle immagini appena trapelate, le colorazioni disponibili per i nuovi tablet saranno Pink, Silver, e Black. Non mancherà il supporto della S Pen dedicata e la disponibilità di accessori ufficiali, come la Book cover e la Keyboard cover.

La presentazione ufficiale dei nuovi Galaxy Tab S8 dovrebbe avvenire il prossimo 9 febbraio. Continuate a seguirci per scoprire tutti i dettagli relativi ai tablet a valle dell'evento ufficiale.