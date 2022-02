Galaxy Tab S8: ecco i prezzi europei per tutti i modelli

In casa Samsung non si prepara soltanto il debutto dei nuovi smartphone top di gamma, i Galaxy S22, ma anche quello della nuova serie di tablet, i Galaxy Tab S8.

Grazie al noto leaker Roland Quandt, ora siamo in grado di dare un'occhiata anche ai prezzi previsti per i mercati europei:

Galaxy Tab S8 8/128: 749€

Galaxy Tab S8 8/256: 799€

Galaxy Tab S8 8/128 5G: 899€

Galaxy Tab S8 8/256 5G: 949€

I seguenti riguardano la variante Plus:

Galaxy Tab S8+ 8/128: 949€

Galaxy Tab S8+ 8/256: 999€

Galaxy Tab S8+ 8/128 5G: 1.099€

Galaxy Tab S8+ 8/256 5G: 1.149€

E infine quelli previsti per la variante Ultra:

Galaxy Tab S8 Ultra 8/128: 1.149€

Galaxy Tab S8 Ultra 16/512: 1.449€

Galaxy Tab S8 Ultra 8/128 5G: 1.299€

Galaxy Tab S8 Ultra 16/512 5G: 1.599€

Quanto appena visto dovrebbe valere in generale per i mercati europei, ma è anche possibile che i prezzi ufficiali per l'Italia varieranno di poco. Ne avremo la certezza a valle della presentazione ufficiale, per la quale ancora non abbiamo una data.