I Galaxy Tab S8 ricevono Android 12L con One UI 4.1.1: a tutto multitasking

Come avevamo già anticipato da tempo, l'ultima versione dell' interfaccia proprietaria della casa coreana sarebbe presto giunta anche su altri dispositivi e oggi è finalmente arrivata la conferma dell'avvio del rilascio per i Galaxy Tab S8 in Europa e Corea del Sud.

Nella nostra recensione di Samsung Galaxy Z Fold 4 avevamo molto apprezzato alcune migliorie di Android 12L associato a One UI 4.1.1 , particolarmente votate alla produttività e che permettevano di sfruttare l' ampio schermo interno in maniera ottimale.

Taskbar, nuovi gesti e funzioni: è fatta apposta per gli schermi di grandi dimensioni

La serie top di tablet Samsung è la prima a ricevere l'agognato aggiornamento, identificato con i seguenti numeri di versione:

Galaxy Tab S8 : versione firmware X70xBXXU2AVH2

: versione firmware X70xBXXU2AVH2 Galaxy Tab S8+ : versione firmware X80xBXXU2AVH5

: versione firmware X80xBXXU2AVH5 Galaxy Tab S8 Ultra: versione firmware X90xBXXU2AVH2

L'aggiornamento riguarda sia le varianti con connettività cellulare che solo Wi-Fi e porta le patch di sicurezza di agosto 2022 oltre a una serie di novità.

La prima e più interessante funzione ereditata da Galaxy Z Fold 4 è la nuova taskbar, la barra delle applicazioni nella parte inferiore dello schermo che consente una navigazione più rapida tra le app e un multitasking più efficiente. Con la nuova taskbar potete aprire le app più rapidamente in modalità schermo diviso o in visualizzazione pop-up, e può essere utilizzata anche per bloccare e aprire le coppie di app più utilizzate.

Nell'aggiornamento troviamo anche una nuova gesture con due dita per passare dalla visualizzazione a schermo intero a quella a schermo diviso, o anche in una finestra fluttuante, utilizzando l'apposita icona. Inoltre il nuovo software consente di visualizzare i nomi delle app nel pannello laterale.

Ma le novità non sono finite qui. La nuova One UI 4.1.1 consente ai Galaxy Tab S8 di estrarre del testo da qualsiasi immagine, condividerlo con l'app che si preferisce o persino tradurlo in un'altra lingua. Attualmente sono supportati cinese, francese, tedesco, italiano, coreano, portoghese e spagnolo. Inoltre, vengono suggerite azioni in base al testo estratto dalle immagini.

Samsung ha anche implementato una funzione che consente agli utenti di impostare lo sfondo del chiamante diverso per ogni contatto. C'è poi la nuova versione di Google Meet (che integra Google Duo) per le videochiamate e nuovi emoji, adesivi e kaomoji per la tastiera Samsung. Novità anche per la schermata di blocco, con la possibilità di selezionare un gruppo di sfondi, modificabile in qualunque momento.

Infine l'aggiornamento coinvolge anche le app I miei file e il browser Samsung. La prima consente ora di cercare informazioni all'interno dei file, come visualizzare le informazioni all'interno di immagini o documenti inserendo un numero di telefono, con opzioni per filtri e ordinamento. Per quanto riguarda il browser, invece, i siti preferiti possono essere riorganizzati trascinando e rilasciando la relativa icona e i segnalibri possono essere ordinati tra le cartelle.

L'aggiornamento è in via di rilascio e qui sotto potete vedere lo screenshot corrispondente, in olandese.