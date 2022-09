Galaxy Tab S5e diventa un'unità Android Automotive con supporto Android Auto

Rahman ha infatti messo mano al Galaxy Tab S5e con l'obiettivo di trasformarlo in un'unità funzionante di Android Automotive . Per fare ciò ha installato una delle prime build disponibili di Android Automotive e ha collegato al tablet uno smartphone con Android Auto. Il risultato è quello che vedete nelle immagini qui sotto .

Questo però non ha frenato Mishaal Rahman , ex caporedattore di XDA e ora da esper.io, dall'intraprendere un'interessante progetto per rendere operativa un'unità Android Automotive su un comunissimo tablet Samsung .

Sappiamo bene che al giorno d'oggi Android Automotive rimane un'esclusiva per pochi , visto che sono pochissimi i modelli di auto che integrano un'unità in grado di supportare Automotive. La maggior parte invece offre la compatibilità con Android Auto .

Nel tempo abbiamo imparato a conoscere bene Android Automotive , la nuova versione del sistema operativo per auto sviluppata da Google in collaborazione con specifiche case automobilistiche, come la Polestar di Volvo .

Android Automotive sembra funzionare bene, almeno in termini di interfaccia grafica, su Galaxy Tab S5e. Chiaramente si nota la menzione al fatto che la build di Android Automotive installata è destinata a unità hardware non ancora in produzione.

Vi sono anche delle criticità: le geolocalizzazione non funziona sempre a dovere, Google Maps si arresta in modo anomalo a volte, la configurazione del profilo personale è incompleta e il widget meteo non funziona a dovere.

L'idea di base però è promettente perché mira a realizzare unità Android Automotive operative sfruttando vecchi dispositivi, magari dal display grande, senza dover attendere la disponibilità di un'unità ufficialmente compatibile con Automotive da parte del produttore specifico di auto.

Inoltre, il progetto di Rahman apre la strada alla possibilità di applicare lo stesso concetto a dispositivi maggiormente commercializzalibili, un po' come è avvenuto per i ricevitori Android Auto wireless. Rahman ha aperto alla possibilità di realizzare e condividere una Generic System Image di Android Automotive per dispositivi Android, staremo a vedere se arriverà.