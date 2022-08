Benvenuto Galaxy Tab Active4 Pro: il tablet rugged che mancava

Torniamo a parlare di Samsung , uno dei principali attori del mercato tech in generale e il leader mondiale del settore smartphone e non solo, visto che il gigante sudcoreano non ha mai interrotto la sua attività nel settore tablet .

Samsung Galaxy Tab Active4 Pro: Caratteristiche Tecniche

Uscita e Prezzo

Il nuovo Galaxy Tab Active4 Pro è stato annunciato per diversi mercati a livello globale. Il tablet arriverà anche in Europa a partire da settembre. Al momento non è stata indicata una data esatta di lancio, e non sappiamo se arriverà ufficialmente anche in Italia. Anche il prezzo di lancio è ignoto attualmente.

Torneremo ad aggiornarvi non appena Samsung ci comunicherà prezzo e disponibilità ufficiali per l'Italia.