Samsung Galaxy Tab A8 ufficiale: il vostro prossimo tablet Android

Galaxy Tab A8 è un tablet pensato per l'intrattenimento, lo streaming, l'apprendimento, la produttività, con la funzione Multi-Active Window, che rende il tablet efficace come un sistema desktop nel multitasking. Schermo grande, cornici ridotte, ed audio di qualità, grazie a quattro speaker con supporto Dolby Atmos. Così Matthew Leem, vicepresidente del Global Brand Marketing Group di Samsung:

In un mondo in cui il lavoro e l'apprendimento a distanza sono diventati la norma, i tablet sono diventati un dispositivo indispensabile per molti. Sono lo strumento perfetto per ottenere di più dalle nostre attività online, sia a casa che fuori. Sappiamo che le persone si rivolgono sempre più spesso ai tablet per le videochiamate, le lezioni online, i giochi e lo streaming, così abbiamo dotato il Galaxy Tab A8 di nuove e brillanti funzioni per aiutarvi a connettervi ad un nuovo livello.