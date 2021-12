Galaxy Tab A 2021: trapela tutta la scheda tecnica

Per Samsung si avvicina un periodo molto intenso, con Galaxy S21 FE e i nuovi Galaxy S22 in rampa di lancio. Non ci saranno solo nuovi smartphone però, in arrivo ci sono i nuovi tablet della gamma Galaxy Tab A.

Nelle ultime ore il noto leaker SnoopyTech ha condiviso dei nuovi dettagli sulla presunta scheda tecnica del Galaxy Tab A 2021 che arriverà presto. Andiamo a vederla insieme: