Ecco le specifiche di OnePlus Pad 5G: il primo tablet dell'azienda non è un top di gamma

Caratteristiche Tecniche

Schermo : 12,4"FHD+ OLED Screen

: 12,4"FHD+ OLED Screen CPU : Qualcomm Snapdragon 865

: Qualcomm Snapdragon 865 RAM : 6 GB

: 6 GB Archiviazione : 128 GB

: 128 GB Fotocamera posteriore : Principale : 13 megapixel Secondaria : 5 megapixel

: Fotocamera anteriore : 8 megapixel

: 8 megapixel Batteria : 10.090 mAh con ricarica rapida a 45 Watt

: 10.090 mAh con ricarica rapida a 45 Watt OS: Android 12

Il tablet, inoltre, disporrà di un riconoscimento delle impronte digitali posto lateralmente, del jack per le cuffie da 3,5 mm e del supporto Bluethoot 5.1. Il prezzo finale, invece, sarebbe di 2.999 yuan (circa 430 euro). Per quanto riguarda la disponibilità, il dispositivo sarebbe entrato nella fase di produzione di massa in diversi paesi europei ed eurasiatici. Questa notizia è stata diffusa da "Stufflistings" su Twitter. Se venisse confermata, significherebbe il primo tablet di OnePlus potrebbe arrivare davvero entro giugno.