Come sarà il 2022 di Samsung: questi i tablet e cuffie in arrivo

Samsung è uno degli attori principali nel mercato tech, sia in termini di smartphone che in termini di tablet e accessori audio. Sono appena emersi i piani aziendali del colosso sudcoreano per il 2022.

Stando a quanto riferito dal The Elec, Samsung ha già stilato le previsioni di mercato dei suoi nuovi prodotti per il 2022. Tra questi troveremo una serie di nuovi tablet e accessori audio, come le cuffie true wireless. Andiamo a vedere insieme i modelli previsti con le relative tempistiche di produzione: