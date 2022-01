'Android Tablets', il futuro dell'informatica secondo Google

In un annuncio su Google Careers, l'azienda di Mountain View cerca un " Senior Engineering Manager , Android Tablet App Experience", con la seguente prefazione: "Crediamo che il futuro dell'informatica si stia spostando verso tablet più potenti e capaci". L'annuncio è solo uno di altri che indicano "Android Tablets" come un'iniziativa specifica all'interno di Google.

Miner ha raggiunto "Android Tablets" a Marzo 2021 e proprio in quel periodo Google ha lanciato diverse soluzioni proprio pensate per quei dispositivi, come Entertainment Space e Kids Space. E non dobbiamo dimenticare Android 12L, una versione del sistema operativo con ottimizzazioni dell'interfaccia utente specifiche, progettata per dispositivi con un grande schermo. Ricordiamo che Android 12L è tutt'ora in beta, ma la versione finale dovrebbe essere rilasciata per il prossimo mese.

Con questa iniziativa, Google sembra approcciare i tablet da due punti di vista diversi (e sovrapponibili, in un certo senso), considerando che Chrome OS può eseguire applicazioni Android ed è presente in diversi dispositivi di Lenovo e HP. È curioso poi notare che non sono noti piani dell'azienda per la produzione di un proprio tablet. Le uniche notizie in tal proposito, sono di un Chromebook con chip Tensor nel 2023.