Anche Samsung conferma in toto la famiglia Galaxy Tab S8

Il nuovo 2022 inizierà subito con interessanti novità in casa Samsung, con Galaxy S21 FE e i top di gamma Galaxy S22 che arriveranno nei primi due mesi dell'anno. Al loro fianco, prima o poi, vedremo anche i nuovi Galaxy Tab S8.

La nuova famiglia di tablet top di gamma di casa Samsung è stata l'oggetto di diversi leak nelle scorse settimane, i quali ci hanno dato un'idea del probabile design e della probabile scheda tecnica attesa per i nuovi Tab S8. Ora anche Samsung conferma il loro lancio. Come vedete dallo screenshot in galleria, proveniente da un PDF che Samsung stessa ha condiviso sul suo sito ufficiale e scovato da Galaxy Club, i nuovi tablet Samsung sono nella lista dei dispositivi disponibili alla permuta.