Anche Galaxy Tab S8 è fuori da Geekbench, a causa dei GOS

All'inizio del mese vi abbiamo parlato dei GOS di Samsung, ovvero un servizio che riduce le prestazioni degli smartphone dell'azienda coreana quando sono in esecuzione alcuni giochi o app specifiche ma le lascia inalterate quando si esegue un benchmark: a seguito di questa scoperta, i recenti Galaxy S22 sono stati rimossi dal database di Geekbench, e sembra che la stessa sorte tocchi a Galaxy Tab S8.

Anche l'ultima famiglia di tablet Samsung sembra utilizzare GOS per ridurre le prestazioni solo in alcuni frangenti: come emerge dai test di Android Police, eseguendo Geekbench in maniera "standard", si ottengono risultati più elevati rispetto a quelli che si ottengono con Geekbench "camuffato" da Genshin Impact (essenzialmente, basta cambiare il nome del package per far credere a GOS di star eseguendo un gioco).