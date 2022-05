Nuovo Amazon Fire 7: più potenza, più autonomia, USB-C, e solito prezzaccio

Amazon rilascia a sorpresa un nuovo tablet Fire 7 2022, che migliora sotto diversi aspetti, senza dimenticarsi di quello più importante: il prezzo (a questo proposito, date un'occhiata alla nostra guida sui migliori tablet). Ecco infatti le sue caratteristiche salienti.

Schermo IPS da 7'' touch 1.024 x 600 pixel (171 ppi)

touch 1.024 x 600 pixel (171 ppi) Prestazioni aumentate del 30% , grazie al nuovo processore MediaTek MT8168V/B quad-core a 2 GHz e memoria RAM raddoppiata (ora sono 2 GB).

, grazie al nuovo processore MediaTek MT8168V/B quad-core a 2 GHz e memoria RAM raddoppiata (ora sono 2 GB). 16/32 GB di archiviazione espandibile con microSD

di archiviazione espandibile con microSD Autonomia aumentata del 40% : fino a 10 ore di lettura, navigazione, video e altro.

: fino a 10 ore di lettura, navigazione, video e altro. Ricarica (finalmente!) tramite USB-C (l'alimentatore incluso è da soli 5W).

(finalmente!) (l'alimentatore incluso è da soli 5W). Secondo i drop test di Amazon, il tablet è il doppio più robusto di iPad Mini (2021).

di Amazon, il tablet è il doppio più robusto di iPad Mini (2021). Supporto per i principali servizi di streaming (Disney+, Netflix, Prime Video ecc.) e per le più popolari app (TikTok, Zoom, Facebook, Instagram ecc.).

(Disney+, Netflix, Prime Video ecc.) e per le più (TikTok, Zoom, Facebook, Instagram ecc.). Kindle Content : milioni di ebook disponibili dal Kindle Store e 3 mesi di prova di Kindle Unlimited.

: milioni di ebook disponibili dal Kindle Store e 3 mesi di prova di Kindle Unlimited. Fotocamera frontale e posteriore da 2 MP , con cattura video a 720p.

, con cattura video a 720p. Dimensioni : 180,68 x 117,59 x 9,67 mm

: 180,68 x 117,59 x 9,67 mm Peso: 282 grammi

Al di là dei proclami di Amazon però, chiariamo che il Fire 7 rimane un tablet molto basilare: ok per navigare un po', vedere film, leggere libri, o per entrare nell'ecosistema Amazon (Alexa), ma proprio il già citato iPad è un'altra cosa, anche nella sua forma più basilare.