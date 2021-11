ZTE ha lanciato uno smartphone che può avere oltre 20 GB di RAM

ZTE ha appena lanciato un nuovo modello della sua serie Axon 30, il quale è destinato a entrare negli annali del settore smartphone. ZTE Axon 30 Ultra aerospace edition è infatti in grado di supportare un quantitativo di RAM mai visto prima.

Il nuovo smartphone svelato da ZTE arriva infatti con 18 GB di RAM integrati e 1 TB di storage interno. Questo storage interno è di tipo UFS 3.1 con motore DY TM, ed è per questo in grado di supportare elevate velocità di lettura e scrittura, comparabili a quelle di una RAM. Pertanto a conti fatti il dispositivo è in grado di offrire oltre 20 GB di RAM agli utenti.