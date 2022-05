ZTE Axon 40 Ultra si mostra in render che sembrano ufficiali

Sono infatti trapelati dei render che sembrano proprio quelli ufficiali dell'azienda cinese: salta subito all'occhio la "mancanza" della fotocamera anteriore, che sarà ovviamente posta sotto al display come già ci ha abituato ZTE. Molto sottili le cornici laterali, mentre leggermente più pronunciate quelle superiori e inferiori. Infine, sul retro troviamo le tre grandi fotocamere, poste verticalmente e incastonate in un rettangolo in alto a sinistra.

Stando a quanto emerso da precedenti rumor, Axon 40 Ultra monterà un display QHD+, una CPU Snapdragon 8 Gen 1 e ben 16 GB di RAM, uniti a 512 GB di memoria interna UFS 3.1 e un sensore principale da 64 MP. A completare il tutto ci sarà una batteria da 5000 mAh e la ricarica rapida a 65 W.