Xiaomi vuole il trono: entro il 2024 punta al primo posto nel mercato smartphone

Xiaomi ha appena presentato in Cina i suoi nuovi top di gamma, gli Xiaomi 12 che sono stati svelati insieme a una serie di prodotti, accessori e software come la MIUI 13. Non è un mistero che l'azienda stia passando uno dei suoi periodi migliori.

Xiaomi negli ultimi anni ha progressivamente scalato le vette dei mercati internazionali nel settore smartphone, affermandosi in diversi mercati europei tra i quali figura l'Italia. Complice anche il declino di Huawei, ci aspettiamo che da un momento all'altro superi Samsung per prendersi il trono del mercato mondiale smartphone, quello che proprio Huawei ha sfiorato due anni fa.