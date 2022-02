Xiaomi sulla scia di Huawei? In lavorazione un nuovo modello dal design familiare

Xiaomi ha appena presentato il nuovo Redmi K50 Gaming Edition, ma l'azienda non si ferma un attimo. Sappiamo che è prevista un'intera serie di dispositivi Redmi K50 e mentre in primavera dovremmo vedere i nuovi Xiaomi 12 Ultra e Xiaomi Mix 5, nella seconda metà dell'anno dovrebbe arrivare l'attesissimo Xiaomi Mix Fold 2. Questi i modelli di maggior impatto, ma non dimentichiamo il possibile rilascio di Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro e il successore di Xiaomi Civi.

Ed è quest'ultimo che forse stiamo anticipando oggi. Il noto insider Digital Chat Station ha infatti pubblicato la foto di una cover che diventerà una custodia protettiva per uno dei futuri dispositivi di Xiaomi e l'unica cosa di cui la fonte è certa è che questo accessorio non è assolutamente destinato allo Xiaomi Mix 5.