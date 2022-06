Xiaomi avvia un programma di rimpiazzo delle batterie, ma solo in India

Uno dei problemi che più spesso ci troviamo ad affrontare nel nostro rapporto con gli smartphone è l'autonomia, e questo è tanto più vero per dispositivi con una certa età, in quanto le batterie agli ioni di litio si degradano con il tempo.

Per venire incontro a questa situazione, Xiaomi ha avviato in India un programma di sostituzione delle batterie per i suoi dispositivi, anche della serie Redmi. Come annunciato su Twitter, i clienti interessati possono rivolgersi a un centro autorizzato, far controllare lo stato della batteria del loro dispositivo, e in caso farla cambiare.