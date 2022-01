Xiaomi lancia in Italia 4 Redmi Note 11, ma si dimentica il prezzo!

Xiaomi si appresta a portare in Italia la famiglia Redmi Note 11, lanciata a fine ottobre 2021 in Cina. Attenzione però: al contrario di quanto visto qualche mese fa, da noi arriveranno ben 4 modelli (Redmi Note 11, 11S, 11 Pro e Pro 5G) contro i 3 del mercato asiatico. Ri-conosciamoli quindi uno ad uno, prima di (non) parlare di prezzo e disponibilità.

Redmi Note 11: Caratteristiche Tecniche e Immagini

Schermo : 6,43'' full HD+ (1.080 × 2.400 pixel, 20:9) AMOLED, refresh rate 90Hz variabile, 180Hz touch sampling rate, DCI-P3, luminosità di picco 1.000 nit (700 tipica), Gorilla Glass 3

: 6,43'' full HD+ (1.080 × 2.400 pixel, 20:9) AMOLED, refresh rate 90Hz variabile, 180Hz touch sampling rate, DCI-P3, luminosità di picco 1.000 nit (700 tipica), Gorilla Glass 3 CPU : Snapdragon 680 octa-core con GPU Adreno 610

: Snapdragon 680 octa-core con GPU Adreno 610 RAM : 4 / 6 GB LPDDR4X

: 4 / 6 GB LPDDR4X Archiviazione : 64 / 128 GB UFS 2.2 espandibile (con microSD fino a 1 TB)

: 64 / 128 GB UFS 2.2 espandibile (con microSD fino a 1 TB) Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel, f/1.8 Grandangolo : 8 megapixel, f/2.2, FOV 118° Macro : 2 megapixel, f/2.4 Depth : 2 megapixel, f/2.4

: Fotocamera frontale : 13 megapixel, f/2.4

: 13 megapixel, f/2.4 Connettività : dual SIM, dual LTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4/5GHz), Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C, jack audio, IR, NFC

: dual SIM, dual LTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4/5GHz), Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C, jack audio, IR, NFC Dimensioni : 159,87 × 73,87 × 8,09 mm

: 159,87 × 73,87 × 8,09 mm Peso : 179 grammi

: 179 grammi Certificazione : IP53

: IP53 Batteria : 5.000 mAh con ricarica a 33W (0-100% in 62 minuti), alimentatore incluso

: 5.000 mAh con ricarica a 33W (0-100% in 62 minuti), alimentatore incluso OS: Android 11 con MIUI 13 Ci sono notevoli differenze rispetto all'omonimo modello cinese di Redmi Note 11. La versione italiana ha un display un po' più piccolo, ma AMOLED e non LCD, inoltre è dotata di processore Snapdragon e non MediaTek, ed infine sul retro troviamo ben 4 fotocamere anziché 2 (sebbene con il "vecchio trucco" di impiegare due sensori per depth e marco che sono semi-inutili). Presenti anche un lettore di impronte digitali laterale, ed il chip NFC. Redmi Note 11 sarà disponibile nei colori graphite gray, twilight blue e star blue, che trovate illustrati nell'ampia galleria qui sotto.

Redmi Note 11S: Caratteristiche Tecniche e Immagini

Schermo : 6,43'' full HD+ (1.080 × 2.400 pixel, 20:9) AMOLED, refresh rate 90Hz variabile, 180Hz touch sampling rate, DCI-P3, luminosità di picco 1.000 nit (700 tipica), Gorilla Glass 3

: 6,43'' full HD+ (1.080 × 2.400 pixel, 20:9) AMOLED, refresh rate 90Hz variabile, 180Hz touch sampling rate, DCI-P3, luminosità di picco 1.000 nit (700 tipica), Gorilla Glass 3 CPU : MediaTek Helio G96 octa core con GPU Mali-G57 MC2

: MediaTek Helio G96 octa core con GPU Mali-G57 MC2 RAM : 6 LPDDR4X

: 6 LPDDR4X Archiviazione : 64 / 128 GB UFS 2.2 espandibile (con microSD fino a 1 TB)

: 64 / 128 GB UFS 2.2 espandibile (con microSD fino a 1 TB) Fotocamera posteriore : Principale : 108 megapixel, sensore Samsung HM2 da 1/1,52'', f/1.9, pixel da 0,7 µm con binning 9-in-1 a 2,1 µm Grandangolo : 8 megapixel, f/2.2, FOV 118° Macro : 2 megapixel, f/2.4 Depth : 2 megapixel, f/2.4

: Fotocamera frontale : 16 megapixel, f/2.4

: 16 megapixel, f/2.4 Connettività : dual SIM, dual LTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4/5GHz), Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C, jack audio, IR, NFC

: dual SIM, dual LTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4/5GHz), Bluetooth 5.0, GPS, USB Type-C, jack audio, IR, NFC Dimensioni : 159,87 × 73,87 × 8,09 mm

: 159,87 × 73,87 × 8,09 mm Peso : 179 grammi

: 179 grammi Certificazione : IP53

: IP53 Batteria : 5.000 mAh con ricarica a 33W (0-100% in 62 minuti), alimentatore incluso

: 5.000 mAh con ricarica a 33W (0-100% in 62 minuti), alimentatore incluso OS: Android 11 con MIUI 13 Due sono le differenze principali tra Redmi Note 11 ed 11S: il processore, che nel secondo modello diventa un MediaTek, e soprattutto la fotocamera principale, che in Redmi Note 11S ha un generoso sensore da ben 108 megapixel a marchio Samsung. Per il resto sono lo stesso smartphone, quasi anche con gli stessi colori: graphite gray, twilight blue e pearl white, che trovate anche in questo caso illustrati nella successiva galleria.

Redmi Note 11 Pro: Caratteristiche Tecniche e Immagini

Schermo : 6,67'' full HD+ (1.080 x 2.400 pixel) AMOLED, 120Hz refresh rate, 360Hz touch sampling rate, DCI-P3, 1.200 nit di picco, Gorilla Glass 5

: 6,67'' full HD+ (1.080 x 2.400 pixel) AMOLED, 120Hz refresh rate, 360Hz touch sampling rate, DCI-P3, 1.200 nit di picco, Gorilla Glass 5 CPU : MediaTek Helio G96 octa-core con GPU Mali-G57 MC2

: MediaTek Helio G96 octa-core con GPU Mali-G57 MC2 RAM : 6 / 8 GB LPDDR4X

: 6 / 8 GB LPDDR4X Archiviazione : 128 GB UFS 2.2 espandibile

: 128 GB UFS 2.2 espandibile Fotocamera posteriore : Principale : 108 megapixel Samsung HM2, 9-in-1 pixel binning-> 2,1μm pixel, sensore da 1/1,52'', f/1.9 Grandangolo : 8 megapixel, FOV 118° Macro : 2 megapixel, f/2.4 Depth : 2 megapixel, f/2.4

: Fotocamera frontale : 16 megapixel, f/2.4

: 16 megapixel, f/2.4 Connettività : hybrid dual nano SIM, dual LTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4/5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, NFC, jack audio, USB-C

: hybrid dual nano SIM, dual LTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4/5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, NFC, jack audio, USB-C Batteria : 5.000 mAh con ricarica a 67 Watt (0-51% in 15 minuti), caricabatterie incluso

: 5.000 mAh con ricarica a 67 Watt (0-51% in 15 minuti), caricabatterie incluso Dimensioni : 164,19 x 76,1 x 8,12 mm

: 164,19 x 76,1 x 8,12 mm Peso : 202 grammi

: 202 grammi Certificazione : IP53

: IP53 OS: Android 11 con MIUI 13 Ci sono meno differenze di quelle che avremmo pensato tra Redmi Note 11S ed 11 Pro. Il suffiso "pro" vale un display un po' più grande e con un refresh maggiore, l'opzione per 8 GB di RAM, ed ricarica più rapida. Differenze che sinceramente non dovrebbero affatto stravolgere l'esperienza quotidiana, tanto più che il comparto fotografico rimane immutato, e lo slot per la SIM diventa anche ibrido. La differenza la farà quindi il prezzo, ma di quello dovremo riparlare tra un po'. Per quanto riguarda i colori di Redmi Note 11 Pro abbiamo il solito graphite gray, accompagnato da polar white e star blue. Anche in questo caso, potete farvi un'idea migliore grazie alla galleria qui sotto.

Redmi Note 11 Pro 5G: Caratteristiche Tecniche e Immagini

Schermo : 6,67'' full HD+ (1.080 x 2.400 pixel) AMOLED, 120Hz refresh rate, 360Hz touch sampling rate, DCI-P3, 1.200 nit di picco, Gorilla Glass 5

: 6,67'' full HD+ (1.080 x 2.400 pixel) AMOLED, 120Hz refresh rate, 360Hz touch sampling rate, DCI-P3, 1.200 nit di picco, Gorilla Glass 5 CPU : Snapdragon 695 octa-core con GPU Adreno 619

: Snapdragon 695 octa-core con GPU Adreno 619 RAM : 6 / 8 GB LPDDR4X

: 6 / 8 GB LPDDR4X Archiviazione : 128 GB UFS 2.2 espandibile (con microSD fino a 1 TB)

: 128 GB UFS 2.2 espandibile (con microSD fino a 1 TB) Fotocamera posteriore : Principale : 108 megapixel Samsung HM2, 9-in-1 pixel binning-> 2,1μm pixel, sensore da 1/1,52'', f/1.9 Grandangolo : 8 megapixel, FOV 118° Macro : 2 megapixel, f/2.4

: Fotocamera frontale : 16 megapixel, f/2.4

: 16 megapixel, f/2.4 Connettività : hybrid dual nano SIM, 5G, dual LTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4/5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, NFC, jack audio, USB-C

: hybrid dual nano SIM, 5G, dual LTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4/5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, NFC, jack audio, USB-C Batteria : 5.000 mAh con ricarica a 67 Watt (0-51% in 15 minuti), caricabatterie incluso

: 5.000 mAh con ricarica a 67 Watt (0-51% in 15 minuti), caricabatterie incluso Dimensioni : 164,19 x 76,1 x 8,12 mm

: 164,19 x 76,1 x 8,12 mm Peso : 202 grammi

: 202 grammi Certificazione : IP53

: IP53 OS: Android 11 con MIUI 13 Avete colto l'ironia? Il modello top rinuncia ad una fotocamera: quel sensore di profondità che già avevamo definito "semi-inutile" in Redmi Note 11 ma che era comunque rimasto nel resto della serie. Rispetto a Redmi Note 11 Pro c'è anche un cambio di processore, utile a supportare la connettività 5G presente solo su quest'ultimo modello, e che, senza offese per nessuno, definiremmo a sua volta "semi-inutile", almeno fintanto che la rete 5G non sarà all'altezza. I colori? Graphite gray, polar white ed atlantic blue, come sempre visibili in galleria qui sotto.

Uscita e Prezzo