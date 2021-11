Xiaomi punta a prendersi una delle chiavi del successo di Huawei

Una delle chiavi per questo successo era la partnership con Leica per la realizzazione delle lenti fotografiche, che poi trovavamo sui top di gamma Huawei. Ora che l'azienda cinese è stata parecchio penalizzata sul mercato smartphone a livello internazionale, Leica sembra essersi defilata e Xiaomi è pronta ad approfittarne. Stando a quanto riferito dal leaker cinese Digital Chat Station , Xiaomi 12 Ultra potrebbe arrivare sul mercato proprio con una fotocamera Leica .

L'immagine condivisa dal leaker cinese della fotocamera di Xiaomi 12 Ultra è molto probabilmente un fake, ma è servita a darci un'idea di cosa potrebbe presentarci Xiaomi con il suo nuovo top di gamma.

Non sarebbe una sorpresa tale partnership, in un mondo in cui OnePlus si è affidata ad Hasselblad per i suoi OnePlus 9, Vivo da tempo collabora con Zeiss e Samsung potrebbe aver stretto una partnership con Olympus per i nuovi Galaxy S22. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più.