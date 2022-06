Xiaomi POCO F4 e X4 GT tra una settimana: ecco tutte le specifiche

POCO F4

POCO F4, il più "costoso" dei due e fratello minore di POCO F4 GT di cui trovate qui la recensione, monterà un display da 6,67 pollici, in risoluzione 2400 x 1080 pixel e con supporto al refresh rate a 120 Hz, protetto da vetro Corning Gorilla Glass 5 e con luminosità massima di 1300 candele (valore di picco che difficilmente sarà raggiunto nell'utilizzo quotidiano del dispositivo). Interessante l'hardware di POCO F4: il processore sarà uno Snapdragon 865 octa-core da 3,2 GHz, che nonostante i due anni sulle spalle risulta essere un SoC decisamente interessate. Ad accompagnare la CPU, ci saranno 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna.

Lato fotocamere, si parla di un sensore principale da 64 MP con apertura f/1.79, unito a uno da 8 MP grandangolare con apertura f/2.2 e a un terzo sensore da 2 MP per le foto macro. La fotocamera frontale sarà invece da 20 MP con apertura f/2.4. La batteria sarà da 4500 mAh e supporterà la ricarica rapida a 67 W (purtroppo niente ricarica wireless). A completare il tutto, troviamo Bluetooth 5.2, Wi-Fi AC e slot per due SIM. Per quanto riguarda il prezzo, POCO F4 dovrebbe essere proposto a circa 430 €.