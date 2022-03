Xiaomi non si concede un attimo di pausa: ecco Redmi 10A

Il display, da 6,53" HD+ e con 400 nits di luminosità massima , presenta al centro un foro frontale per ospitare la fotocamera da 5 MP. Sul posteriore, invece, un singolo sensore da 13 MP. Per il processore, Xiaomi ha scelto il MediaTek Helio G25 , abbinato a 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 512 GB).

Neanche un attimo di pausa per Xiaomi , che dopo aver lanciato Redmi 10 e Redmi 10C in alcuni mercati – tra cui India, Nigeria e Malesia – è tornata in campo con il nuovo Redmi 10A . Lo smartphone, che ha debuttato in Cina , ha un design simile agli altri "fratelli", con alcune differenze all'interno.

La batteria, infine, è da 5.000 mAh con supporto per la ricarica a 10 Watt. Presenti il jack per le cuffie da 3,5 mm, una porta micro-USB per la ricarica ed il trasferimento dei dati, un sensore di riconoscimento delle impronte digitali. Lato software, il telefono dispone delle MIUI 12.5 basata su Android.

I prezzi partono da 6498 CNY (circa 95€) per la variante 4/64 GB, 799 CNY (circa 115€) per la versione 4/128 GB, 899 CNY (circa 130€) per il taglio 6/128 GB.