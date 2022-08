Xiaomi MIX Fold2 ufficiale: più sottile e con più batteria dello Z Fold 4

L'arena dei pieghevoli è particolarmente affolata in questo agosto così caldo. Oggi è il turno di Xiaomi MIX Fold 2, svelato ufficialmente da Xiaomi proprio in questi ultimi minuti. E come accennato non è il solo: giusto oggi vi abbiamo mostrato Moto Razr 2022, mentre ieri è stato il turno di Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4. Se quello di Motorola è un palese guanto di sfida al Flip di Samsung, il nuovo MIX Fold 2 mira a spodestare dal trono lo Z Fold 4, e viste le specifiche e alcune peculiarità potrebbe anche riuscirci.

Xiaomi MIX Fold 2 - Caratteristiche Tecniche

Schermo: Esterno : pannello da 6,56" AMOLED, risoluzione Full HD+ (2.520 x 1.080), refresh rate 120 Hz, 21:9, 1.000 nits luminosità massima, Dolby Vision, Gorilla Glass Victus Interno : pannello pieghevole da 8,02" OLED, risoluzione 2,5K (2.160 x 1.914 pixel) LTPO 2.0, refresh rate 120 Hz, 1.300 nits luminosità massima, DCI-P3, 360 ppi

CPU: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM: 12 GB LPPDDR5

12 GB LPPDDR5 Memoria interna: 256 GB, 512 GB o 1 TB UFS 3.1

256 GB, 512 GB o 1 TB UFS 3.1 Fotocamere posteriori con lenti LEICA: Sensore principale: 50 megapixel IMX766 1/1.56", f/1.8, OIS, 7P lens Sensore ultrawide: 13 megapixel, 15 mm equivalente, f/2.4 Sensore tele: 8 megapixel con zoom ottico 2x, f/2.6, 45 mm equivalente

Fotocamere frontale : posta sotto al display

: posta sotto al display Batteria: 4500 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 67 W

4500 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 67 W Spessore : da chiuso: 11,2 mm da aperto: 5,4 mm

: Dimensioni complessive : da chiuso : 161,6 x 73,9 x 11,2 mm da aperto : 161,6 x 144,7 x 5,4 mm

: Peso : 262 g

: 262 g Audio : symmetrical dual speaker Harman Kardon, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless

: symmetrical dual speaker Harman Kardon, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless Connettività : infrarossi, NFC, 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB-C

: infrarossi, NFC, 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB-C SO : MIUI Fold 13 basata su Android 12

: MIUI Fold 13 basata su Android 12 Altro: lettore di impronte digitali sul fianco

Protagonisti indiscussi sono i due schermi che lo caratterizzano. Già quello esterno ha tutte le carte in regola per fornire un'ottima esperienza utente: 6,5" AMOLED, full HD+, 1.000 nits di luminosità e 120 Hz di frequenza di aggiornamento sono più che sufficienti per la stragrande maggioranza degli utilizzatori. Quello interno, una volta aperto, è un 8,02" 2K+ sempre OLED a 120 Hz, ancora più luminoso e dai colori fedeli. Ci sono un paio di particolarità da evidenziare: una riguarda il tipo di OLED, definito da Xiaomi Eco OLED. Il pannello interno utilizzato da Xiaomi ha uno strato in meno e consuma il 25% in meno di un OLED classico, tanto appunto da garantirgli il prefisso Eco. La seconda particolarità riguarda la cerniera a "micro goccia", così come la definisce il produttore, che permette alla struttura finale di essere ancora più sottile ed efficiente.

Proprio la cerniera ridotta fa sì che il dispositivo sia caratterizzato da uno spessore particolarmente contenuto. Da chiuso misura 11,2 mm contro i ben 15,8 mm dello Z Fold 4. Da aperto poi è una vera "sottiletta": 5,4 mm, praticamente una porta USB-C, contro i 6,3 mm dello Z Fold di quarta generazione. E il bello è che la batteria di cui è dotato è leggermente maggiore del foldable coreano: 4.500 mAh con supporto alla ricarica a 67W contro i 4.400 mAh con ricarica a 25 W del dispositivo Samsung. Forse proprio la batteria leggermente più alta fa sì che anche il peso lo sia: 262 grammi contro i 254 del Fold. Stando a quanto affermato da Xiaomi, per una ricarica completa sono necessari 40 minuti. Con 10 minuti di ricarica invece si parla di un 38% di carica residua in più.

C'è ovviamente anche una certa attenzione al comparto fotografico, realizzato anche stavolta in collaborazione con LEICA. Il sensore principale è un rodato Sony IMX766 da 50 megapixel stabilizzato otticamente, accompagnato da un ultra-wide e da un sensore tele che garantisce zoom ottico 2X. La partecipazione di LEICA non si limita alle lenti: ci sono anche filtri fotografici e due stili di scatto.

Il resto dell'hardware è da top di gamma: processore Snapdragon 8+ Gen 1, 12 GB di RAM, fino a 1 TB di memoria interna, audio Harman Kardon.

Uscita e prezzo

Per quanto riguarda i prezzi, possiamo dare una sbirciata a quelli che saranno proposti in Cina: 12/256 GB - 8.999 CNY, circa 1.291€

12/512 GB - 9.999 CNY, circa 1434€

12GB/1TB - 11.999 CNY, circa 1.721€ Rimane da capire se MIX Fold 2 arriverà effettivamente in Europa. Viste le caratteristiche potrebbe davvero essere un valido concorente per lo Z Fold 4 di Samsung, ma se Xiaomi non lo porterà al di fuori dei confini cinesi, la sfida verrà vinta a tavolino dal produttore coreano.