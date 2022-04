Xiaomi MIX Fold 2: spunta un nuovo asso nella manica

Al momento il mercato dei dispositivi pieghevoli è essenzialmente dominato da Samsung, ma diverse altre aziende sono alla finestre pronte a lanciarvisi. Tra queste troviamo Xiaomi.

L'azienda cinese starebbe lavorando allo sviluppo della seconda generazione del suo pieghevole, lo Xiaomi MIX Fold 2. Stando a quanto emerso recentemente sul social cinese Weibo, il MIX Fold 2 potrebbe passare alla storia come il primo pieghevole in grado di supportare la possibilità di piegarsi in due versi.