Xiaomi MIX Fold 2: nuovi dettagli sul display, possibile lancio a marzo 2022

Il settore degli smartphone pieghevoli è sempre più in espansione a livello globale, con Samsung che ha aperto le danze da un paio d'anni e OPPO che ufficialmente ha iniziato a inseguirla. Anche Xiaomi non vuole rimanere a guardare.

Il Mi MIX Fold lanciato da Xiaomi non ha mai assunto una connotazione internazionale, relegato esclusivamente al mercato cinese, e per noi è rimasto poco più che un concept. L'azienda cinese ha in mente di evolversi in questo senso e sta lavorando allo Xiaomi MIX Fold 2. Si tratterà di un dispositivo pieghevole che, secondo gli ultimi rumor, sfoggerà un display AMOLED pieghevole da 8,1" complessivi.