Xiaomi MIX Fold 2 avrà anche un pennino: nuove immagini dal brevetto

Il prossimo pieghevole che potrebbe lanciare la casa cinese sul mercato potrebbe supportare anche un pennino dedicato , un po' come la S Pen di Samsung che ha fatto la storia. Le immagini che trovate in galleria arrivano da un recente brevetto trapelato dal United States Patent Trademark Office statunitense e depositato da Xiaomi. Vediamo un dispositivo pieghevole che, per configurazione, ci ricorda Galaxy Z Fold 3, con chiaro supporto ad una penna .

Torniamo a parlare del settore dei pieghevoli , nel quale Xiaomi ancora non si è tuffata ufficialmente a livello internazionale. Nelle ultime ore sono trapelati nuovi dettagli su come potrebbe essere Xiaomi MIX Fold 2 .

Le immagini sono poco dettagliate e non mostrano particolari informazioni su come potrebbe essere realizzato lo smartphone. Sul retro vediamo l'alloggiamento per un modulo fotografico provvisto di flash, ma siamo sicuri che non si tratti del design finale.

Quello che è chiaro è che Xiaomi sta pensando seriamente alla nuova generazione di pieghevoli e che per renderla più appetibile potrebbe pensare all'integrazione di un pennino dedicato. Torneremo ad aggiornarvi appena ne sapremo di più su Xiaomi MIX Fold 2.