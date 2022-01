Xiaomi MIX 5 Pro al posto di Xiaomi 12 Ultra? Ecco come potrebbe essere

Abbiamo conosciuto solo in parte i top di gamma Xiaomi per il 2022, presentati in Cina con la serie Xiaomi 12. In attesa del modello più performante, Xiaomi 12 Ultra, trapelano nuovi dettagli su quello che potrebbe essere il suo sostituto nei mercati europei.

Stando a quanto ipotizzato da LetsGoDigital, Xiaomi potrebbe lanciare il suo top di gamma assoluto con le vesti di Xiaomi MIX 5 Pro. Il dispositivo sarebbe il nuovo membro della famiglia di dispositivi che storicamente ha proposto le soluzioni più innovative in casa Xiaomi. In base alle informazioni raccolte online dai vari leak, LetsGoDigital ha realizzato in collaborazione con Technizo Concept i render che trovate in galleria.