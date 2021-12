Xiaomi MIX 5 avrà una ricarica rapida da urlo

Xiaomi si è dimostrata sempre più pronta a prendere il trono del mercato smartphone a livello globale, anche grazie ai suoi modelli top di gamma che hanno sempre apportato interessanti aspetti innovativi. Tra questi troviamo la ricarica rapida.

Per Xiaomi MIX 5, uno dei prossimi flagship che dovrebbe lanciare la casa cinese, ci aspettano grandi cose proprio in termini di rapidità della ricarica. Stando a quanto riferito dal noto leaker cinese Digital Chat Station, il dispositivo arriverà sul mercato con una ricarica rapida in grado di supportare un output maggiore ai 100W. Questo renderebbe possibile ricaricare completamente il dispositivo in meno di 10 minuti.