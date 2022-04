Xiaomi Mi 9 trasformato in un telefono da gaming con batteria da 9.900 mAh, ventola di raffreddamento e tanto altro!

Un interessante video condiviso sul canale YouTube di Geekerwan ha spiegato come sia possibile trasformare un "vecchio" Xiaomi Mi 9 in uno smartphone da gaming.

Innanzitutto, è stata triplicata la batteria. Difatti, sono state collegate tre unità da 3.300 mAh in parallelo che, successivamente, sono state integrate nel software dello smartphone. Il passo successivo, invece, è consistito nell 'overclocking del chip Snapdragon 855. Lo step ha consentito al telefono di funzionare a 50 fps al secondo. Per gestire il calore, è stato rimosso il modulo della fotocamera ed al suo posto è stato aggiunto un dissipatore di calore con una potente ventola di raffreddamento (la cui velocità può essere regolata tramite un pulsante aggiuntivo nel dispositivo).

Il Mi 9 modificato, che gode di una custodia stampata in 3D, supporta anche una staffa universale che gli consente di essere montato su un controller di gioco. Per quanto riguarda la disponibilità, non è chiaro se gli sviluppatori di questo dispositivo siano pronti a produrre più unità.