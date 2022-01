Xiaomi implementa la funzione "Pure Mode" per combattere le app dannose per i dispositivi

Dopo l'annuncio dato nel settembre 2021, Xiaomi, almeno in Cina, ha finalmente implementato nella sua MIUI la funzione "Pure Mode", ovvero una modalità in grado di proteggere il dispositivo dall'installazione di app potenzialmente dannose.

Se attivata dall'utente, la "Pure Mode" effettua un profondo controllo in background sull'app pronta all'installazione e, soltanto nel caso in cui non venga rilevato nessun malware, si potrà procedere al proseguo delle operazioni.

Le impostazioni della nuova feature sono principalmente 4: "rilevamento virus" (monitoraggio di potenziali virus nelle app), "rilevamento della privacy" (controllo su eventuali dati personali raccolti senza il consenso dell'utente), "rilevamento della compatibilità" (per evitare l'installazione di applicazioni incompatibili con lo smartphone) e "revisione manuale" (le app vengono installate e testate direttamente dagli utenti al fine di confermarne sicurezza/compatibilità).

Per l'attivazione della "Pure Mode", infine, l'utente dovrà entrare nelle "impostazioni" e quindi entrare nella sezione "Pure Mode", dove potrà avviare l'app; in alternativa, durante l'installazione di un'app, potrà selezionare "Attivare Pure Mode" ed eseguire un controllo di sicurezza in tempo reale.