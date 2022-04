Lo Xiaomi Civi 1S debutta col nuovo processore Snapdragon 778G+: sarà disponibile solo in Cina

Caratteristiche Tecniche

: 4.500 mAh con ricarica rapida a 55 Watt OS: Android 12 con MIUI 13

Oltre al processore Qualcomm nuovo di zecca, Xiaomi Civi 1S sarà caratterizzato da un design accattivante e da un modulo fotografico interessante, che include inedite modalità come "Cyber Focus", una tecnologia 4D che consente di ottenere la scansione del viso a 270 gradi e che consentirà di modellare parti chiave e ottenere un rendering in tempo reale.

Per quanto riguarda la disponibilità ed i prezzi, Xiaomi Civi 1S è disponibile soltanto in Cina nei seguenti colori: Miracle Sunshine, Light Blue, Pink e Shiny Black. Viene venduto ad un prezzo di 2.299 yuan (circa 327 euro) per la versione 8 GB/ 128 GB, 2.599 yuan per la versione 8 GB/ 256 GB (circa 370 euro) e 2.899 yuan per la versione 12 GB/ 256 GB (circa 412 euro).