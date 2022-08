Xiaomi 13 Ultra non sarà una chimera per noi europei

All'inizio di luglio, Xiaomi ha svelato al mondo i suoi nuovi smartphone: si tratta della serie 12S, formata da Xiaomi 12S, Xiaomi 12S Pro e Xiaomi 12S Ultra.

Quest'ultimo è ovviamente il più interessante dei tre, grazie allo Snapdragon 8+ Gen 1 e alle fotocamere sviluppate in collaborazione con la storica azienda tedesca Leica.

E proprio Xiaomi 12S Ultra rappresenta una grande rimpianto per noi utenti europei, visto che Xiaomi non ha ancora annunciato una strategia di commercializzazione a livello internazionale e non sembra intenzionata a farlo a prossimamente. Vi sono serie possibilità che il dispositivo rimanga confinato alla Cina.

Per fortuna Lei Jun, l'attuale numero 1 di Xiaomi, ha affrontato la questione condividendo alcuni interessanti dettagli su Twitter. Il CEO di Xiaomi ha infatti affermato che la prossima iterazione di Xiaomi Ultra sarà globale.