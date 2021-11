Xiaomi 12X: il compatto top di gamma che stavamo aspettando?

Non è un segreto che Xiaomi punta ormai a prendersi la corona del mercato smartphone a livello globale, e probabilmente ci riuscirà nei prossimi mesi. Per essere all'altezza del ruolo il produttore cinese ha in mente di allargare ancora di più il suo parco top di gamma per il 2022.

La famiglia Xiaomi 12 infatti, i nuovi flagship di Xiaomi per il prossimo anno, avrà un nutrito numero di componenti: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 Ultra, Xiaomi 12 Ultra Enhanced. Oltre a questi è appena emerso un quinto modello misteriore. Il suo nome in codice è Psyche ed è identificato dal codice modello 2112123AG. Stando a quanto riferito dal leaker Kacper Skrzypek, arriverà sul mercato come Xiaomi 12X.