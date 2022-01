Xiaomi 12X e Redmi 10 2022 pronti al debutto in Europa

Non dovrebbe mancare molto al debutto in Europa dello Xiaomi 12X e del nuovo Redmi 10 2022. I due dispositivi, infatti, hanno ottenuto la certificazione di conformità UE, così come si può vedere sul sito Xiaomi Global.

Si tratta di due smartphone interessanti, soprattutto il 12X, un dispositivo dotato del processore Qualcomm Snapdragon 870 octa-core a 7 nm affiancato da 12 GB di RAM LPDDR5 con spazio d'archiviazione fino a 256 GB (UFS 3.1).

Il display, che incorporerà il lettore d'impronte digitali, sarà un AMOLED Full HD+ da 6,28 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, luminosità di picco di 1100 nits, HDR10+ e Dolby Vision. Il display, inoltre, sarà dotato anche della protezione Corning Gorilla Glass Victus.