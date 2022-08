Prezzo e colorazioni di Xiaomi 12T, 12T Pro sono già noti

In una giornata fondamentale per il settore smartphone, e in particolare per quello dei dispositivi pieghevoli dove abbiamo visto arrivare i nuovi Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, c'è posto anche per cosa ci attende in futuro da Xiaomi.

Dopo gli interessanti dettagli trapelati sul conto del nuovo pieghevole di casa Xiaomi, il MIX Fold 2 che dovrebbe essere presentato domani 11 agosto in Cina, arrivano interessanti dettagli anche per quanto riguarda Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro.

Quelli che arriveranno sul mercato come i nuovi dispositivi di fascia alta di casa Xiaomi sono ancora abbastanza lontani, ma in rete sono appena trapelate importanti informazioni che riguardano prezzi di lancio e colorazioni.

Stando a quanto riferito dal noto leaker indiano Sudhanshu Ambhore, i nuovi dispositivi Xiaomi dovrebbero arrivare sul mercato in diverse opzioni che si differenziano in termini di quantitativo di RAM oltre che di colorazioni. Andiamo a vederle insieme:

Xiaomi 12T 5G al prezzo che si aggira attorno all'equivalente di circa 600 - 620€ .

. Xiaomi 12T Pro 5G al prezzo che si aggira attorno all'equivalente di circa 800 - 820€.

Per entrambi i modelli le colorazioni dovrebbero essere le seguenti: Silver, Black e Blue. Le varianti base dovrebbero offrire una RAM da 8 GB e lo storage interno da 256 GB. Ci saranno delle varianti con un maggiore quantitativo di RAM.