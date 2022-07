Xiaomi 12S Ultra torturato da Zack: passerà il temuto "bend test"?

Lo scorso 4 luglio Xiaomi ha presentato al mondo i suoi nuovi smartphone della serie 12S, caratterizzati dalle forti ambizioni in ambito fotografico grazie alla partnership con Leica e dal modello top dotato del più grande sensore oggi montato su uno smartphone, Xiaomi 12S Ultra.

In attesa di verificarne la bontà tecnica in una recensione canonica, il noto Zack, ideatore del canale YouTube JerryRigEverything, lo ha "provato" a suo modo per testarne le caratteristiche fisiche, con graffiature, bruciature e soprattutto il temuto bend test. Vediamo com'è andata.

All'apertura, Zack nota subito l'enorme blocco fotocamere in vetro che contiene l'innovativo sensore Sony IMX989. Il blocco è rialzato, senza anelli in metallo per proteggerlo da urti o graffi, e il conduttore osserva come sia una scelta piuttosto coraggiosa, ma non ne ha testato la resistenza con i suoi bisturi in scala di durezza di Mohs.

Passando al pannello frontale, rivestito da una pellicola di plastica, per lo scratch test, Zack osserva come sia in vetro temperato (Gorilla Glass Victus), resistente a graffi fino a un livello 5 di durezza. I bordi laterali sono in metallo, compresi i pulsanti, e si graffiano molto facilmente, mentre il bordo superiore, con logo Harmon Kardon, è in plastica, probabilmente per garantire la connettività 5G/Wi-Fi 6E/Bluetooth 5.2.