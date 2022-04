Tutti aspettano Xiaomi 12 Ultra, ma ora spunta una inattesa serie Xiaomi 12s

In questi giorni se si parla di Xiaomi si pensa immediatamente all'atteso Xiaomi 12 Ultra, il top di gamma che dovrebbe mostrare tutte le ambizioni dell'azienda in ambito fotografico e non. Secondo alcune voci, il dispositivo dovrebbe essere presentato a breve, ma ora il leaker Shadow_Leak ha tirato fuori due nuovi, inattesi modelli, che non si sa come possano rientrare nella affollatissima lineup del produttore cinese.

Secondo Shadow_Leak, infatti, Xiaomi starebbe preparando una nuova serie "12s" composta da due nuovi smartphone, Xiaomi 12s con Snapdragon 8 Gen 1 e Xiaomi 12s Pro con Snapdragon 8 Gen 1+.