Xiaomi 12S Pro potrebbe essere il primo top di gamma dell'azienda senza processore Qualcomm

È recente la notizia secondo la quale Xiaomi, per il suo prossimo flagship, potrebbe adottare un processore MediaTek e non Qualcomm. Difatti, secondo alcune indiscrezioni, il modello 12S Pro potrebbe utilizzare il chip Dimensity 9000 e non lo Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

Tuttavia, sempre secondo queste anticipazioni, dovrebbe essere commercializzato con il nome di "Xiaomi 12S Pro Dimensity 9000 Edition". Quindi ciò farebbe presupporre che esiste qualche possibilità sulla disponibilità di una variante con lo Snapdragon. In ogni caso, sia lo Xiaomi 12S che il Pro dovrebbe debuttare tra fine luglio ed inizio agosto.