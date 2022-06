Xiaomi 12S Pro è una scommessa: Leica e Dimensity 9000 saranno vincenti?

È ormai scontato che Xiaomi, oltre al 12 Ultra, stia lavorando su altri due smartphone premium: parliamo di 12S e 12S Pro. Il primo, tra l'altro, è già apparso su Geekbench e addirittura in una presunta foto. In questa immagine, a catturare subito l'attenzione di tutti, ci ha pensato il marchio Leica accanto alle fotocamere posteriori.

A riguardo, negli scorsi giorni sono emerse altre indiscrezioni. Il telefono dovrebbe uscire in tre versioni che differiscono per quantitativo di RAM e di spazio di archiviazione: da 8 GB / 128 GB, 8 GB / 256 GB e 12 GB / 512 GB. Per quanto riguarda il processore, il 12S sarà alimentato dal nuovo chip di Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 8+ Gen 1.

Lo Xiaomi 12S Pro, invece, presenterà specifiche leggermente diverse. Innanzitutto, potrebbe uscire in due versioni differenti: una dotata del processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, l'altra equipaggiata con il chip MediaTek Dimensity 9000. Il primo modello sarà disponibile con gli stessi tagli di RAM e memoria interna del 12S, mentre l'altro verrà lanciato in due opzioni: 8 GB / 256 GB e 12 GB / 512 GB. Inoltre, si vocifera che il 12S Pro – che potrebbe debuttare a luglio - sarà dotato del supporto alla ricarica rapida da 120 Watt, proprio come il 12 Pro.