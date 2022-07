Xiaomi 12S, 12S Pro e 12S Ultra ufficiali: i nuovi camera phone con sensore 1" e lenti Leica

Xiaomi ha appena calato un altro asso nel panorama smartphone mondiale, un asso annunciato ma che non per questo farà meno rumore. L'azienda cinese ha appena ufficializzato i nuovi Xiaomi 12S e Xiaomi 12S Pro, i suoi primi smartphone a poter vantare le lenti Leica per il comparto fotografico.

Andiamo quindi a vedere le specifiche tecniche dei due nuovi modelli lanciati da Xiaomi, i quali dovrebbero passare alla storia come i cameraphone più performanti della casa cinese.