La serie Xiaomi 12 arriva in Italia al gran completo, ma occhio al prezzo!

Dopo il lancio in Cina, avvenuto sotto Natale, la serie Xiaomi 12 arriva oggi in Italia. Ecco quindi Xiaomi 12X, 12 e 12 Pro, in rigoroso ordine di prezzo, ma vi avvertiamo subito: non sono economici.

Xiaomi 12X: Caratteristiche tecniche

Schermo : 6,28" AMOLED FullHD+ (1.080 x 2.400 pixel, 20:9), 120Hz AdaptiveSync, fino a 480Hz di touch sampling rate, Dolby Vision, HDR10+, 1.100 nit di picco, contrasto 5.000.000:1, Gorilla Glass Victus

: Qualcomm Snapdragon 870 5G con GPU Adreno 650 RAM : 8 GB LPDDR5

: 8 GB LPDDR5 Archiviazione : 256 GB UFS 3.1

: 256 GB UFS 3.1 Fotocamera posteriore : Principale : 50 megapixel, Sony IMX766, 2μm 4-in-1 Super Pixel, 1/1,43", f/1.8, 8K video recording Grandangolo : 13 megapixel, FOV 123°, f/2.4 Telemacro : 5 megapixel con autofocus

: Fotocamera anteriore : 32 megapixel, f/2.45, 1,4μm 4-in-1 Super Pixel

: 32 megapixel, f/2.45, 1,4μm 4-in-1 Super Pixel Connettività : dual-SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, USB-C

: dual-SIM, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, USB-C Batteria : 4.500 mAh con ricarica rapida a 67 Watt

: 4.500 mAh con ricarica rapida a 67 Watt Dimensioni : 152,70 x 69,90 x 8,16 mm

: 152,70 x 69,90 x 8,16 mm Peso : 176 grammi

: 176 grammi OS: Android 11 con MIUI 13 Xiaomi 12X, come il resto della serie, è dotato anche di doppi speaker, posizionati in modo sfalsato sul profilo inferiore e superiore dello smartphone, con suono ottimizzato Harman Kardon e supporto Dolby Atoms. Altro punto di forza è senz'altro il display AMOLED, che non solo ha un refresh molto elevato, ma anche una risposta al tocco impeccabile ed un'ampia gamma dinamica, per riprodurre fedelmente ogni contenuto. Per quanto riguarda le fotocamere, segnaliamo che la modalità notturna è disponbile su tutti i sensori (incluso quello frontale) tranne il telemacro, permettendovi maggiore flessibilità nelle situazioni di scarsa luminosità. Notevole inoltre la possibilità di registrare video in 8K anche su quello che è il "base di gamma" della serie Xiaomi 12. Ed a proposito di video, segnaliamo la modalità One-click AI Cinema, già nota ai fan della serie, che offre opzioni di video-editing molto particolari, per realizzare filmati di sicuro impaggo con le modalità Parallel World, Freeze Frame Video e Magic Zoom. Da sottolineare anche il fatto che, su tutta la linea, vengono impiegate RAM LPDDR5 (fino a 6.400 Mbps) e memorie di archiviazione UFS 3.1, per il massimo della velocità di trasferimento ad oggi disponibile. Inoltre, tutta la serie Xiaomi 12 possiede un sistema di raffreddamento con camera di vapore e diversi strati di grafite, per migliorare le temperature interne, sopratutto sotto sforzo. In tutto questo c'è però anche una nota negativa: Xiaomi 12X è l'unico dei tre smartphone con Android 11, seppure abbia la MIUI 13 come i suoi fratelli maggiori. Al momento non abbiamo informazioni circa l'aggiornamento ad Android 12 da riportarvi.

Xiaomi 12: Caratteristiche Tecniche

Schermo : 6,28" AMOLED FullHD+ (1.080 x 2.400 pixel, 20:9), 120Hz AdaptiveSync, fino a 480Hz di touch sampling rate, Dolby Vision, HDR10+, 1.100 nit di picco, contrasto 5.000.000:1, Gorilla Glass Victus

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 RAM : 8 GB LPDDR5

: 8 GB LPDDR5 Archiviazione : 128/256 GB UFS 3.1

: 128/256 GB UFS 3.1 Fotocamera posteriore :

: Principale : 50 megapixel, Sony IMX766, 1/1,43", f/1.88, 2μm 4-in-1 Super Pixel, registrazione video 8K / 4K HDR10+

Grandangolo : 13 megapixel, FOV 123°, f/2.4

Telemacro : 5 megapixel

: 5 megapixel Fotocamera anteriore : 32 megapixel, 1,4μm 4-in-1 Super Pixel, f/2.45, HDR 10+ video recording

: 32 megapixel, 1,4μm 4-in-1 Super Pixel, f/2.45, HDR 10+ video recording Connettività : dual-SIM, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB-C

: dual-SIM, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB-C Batteria : 4.500 mAh con ricarica rapida a 67 Watt, ricarica rapida wireless a 50 Watt, reverse wireless charging da 10 Watt

: 4.500 mAh con ricarica rapida a 67 Watt, ricarica rapida wireless a 50 Watt, reverse wireless charging da 10 Watt Dimensioni : 152,7 x 69,9 x 8,16 mm

: 152,7 x 69,9 x 8,16 mm Peso : 180 grammi

: 180 grammi OS: Android 12 con MIUI 13 Xiaomi 12 ha molto in comune con il 12X, ma anche alcuni punti di distacco importanti. Primo fra tutti il processore, che qui è il top di gamma Qualcomm, ovvero Snapdragon 8 Gen 1. Abbiamo poi il supporto a ricarica wireless ed inversa per la batteria, ed una migliore connettività wireless e Bluetooth. C'è inoltre l'algoritmo AdaptiveCharge, che impara dalle abitudini dell'utente per prolungare il ciclo di vita della batteria. Il diverso processore va anche ad influenzare le fotocamere, con la possibilità di registrare video in HDR10+ fino a risoluzione 4K. Grazie inoltre a Xiaomi ProFocus avrete varie funzionalità, quali motion tracking / eye tracking focus, per riprese sempre a fuoco, anche con soggetti in movimento. Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12 sono anche dotati entrambi di Xiaomi AdaptiveCharge, un algoritmo di ricarica smart che impara e si adatta alle abitudini di ricarica e che in aggiunta prolunga il ciclo di vita della batteria.

Xiaomi 12 Pro: Caratteristiche Tecniche

Schermo : 6,73" AMOLED, WQHD+ (1.440 x 3.200 pixel, 20:9), 120Hz LTPO AdaptiveSync Pro, fino a 480 Hz di touch sampling rate, 1.500 nit di picco, contrasto 8.000.000:1,DolbyVision, HDR10+, Gorilla Glass Victus

: 6,73" AMOLED, WQHD+ (1.440 x 3.200 pixel, 20:9), 120Hz LTPO AdaptiveSync Pro, fino a 480 Hz di touch sampling rate, 1.500 nit di picco, contrasto 8.000.000:1,DolbyVision, HDR10+, Gorilla Glass Victus CPU : Qualcomm Snapdragon 8 Gen1

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 RAM : 8 / 12 GB LPDDR5

: 8 / 12 GB LPDDR5 Archiviazione : 256 GB UFS3.1

: 256 GB UFS3.1 Fotocamera posteriore :

: Principale : 50 megapixel, Sony IMX707, f/1.9 1/1,28" lenti 7P, 2,44 μm 4-in-1 Super Pixel, video recording 8K / 4K HDR 10+

Grandangolo : 50 megapixel, FOV 115°, f/2.2

Teleobiettivo : 50 megapixel, f/1.9

: 50 megapixel, f/1.9 Fotocamera anteriore : 32 megapixel, 1,4 μm 4-in-1 Super Pixel, f/2.45, HDR 10+ recording, AI portrait video, Selfie Night mode

: 32 megapixel, 1,4 μm 4-in-1 Super Pixel, f/2.45, HDR 10+ recording, AI portrait video, Selfie Night mode Connettività : dual SIM, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB-C

: dual SIM, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB-C Dimensioni : 163,6 x 74,6 x 8,16 mm

: 163,6 x 74,6 x 8,16 mm Peso : 205 grammi

: 205 grammi Batteria : 4.600 mAh con ricarica rapida a 120 Watt, ricarica rapida wireless a 50 Watt, reverse wireless charging da 10 Watt+

: 4.600 mAh con ricarica rapida a 120 Watt, ricarica rapida wireless a 50 Watt, reverse wireless charging da 10 Watt+ OS: Android 12 con MIUI 13 Xiaomi 12 Pro alza l'asticella su tutti i fronti. Display WQHD+ AMOLED in grado di mantenere i 1.000 nit costanti, e con in più la certificazione Eye Care Display dell'ente SGS, e AdaptiveSync Pro che adatta il refresh tra 1Hz e 120 Hz a seconda del contenuto. Tripla fotocamera da 50 megapixel con il nuovo sensore principale Sony IMX707, in grado di catturare grandi quantità di luce e con una velocità di messa a fuoco bassissima e una maggiore precisione del colore. Altoparlanti quadrupli (due tweeter e due woofer) con suono stereo bilanciato ed ampia dinamica. Ricarica ultra rapida da ben 120 Watt con Xiaomi HyperCharge technology ed alimentatore incluso in confezione. E tutto ciò senza ripetere quanto di buono già specificato nei precedenti modelli, che vale anche in questo.

Uscita e Prezzo Xiaomi 12 Series in Italia