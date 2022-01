Xiaomi 12 Ultra vuole essere il re dei re della fotografia

Nelle ultime ore Xiaomi, tramite il suo General Manager per la divisione cinese Wang Teng , è uscita allo scoperto in merito a cosa aspettarsi da Xiaomi 12 Ultra. Sembra che sarà la fotocamera il punto cardine del dispositivo: Wang Teng ha affermato che lo smartphone offrirà il sistema di fotocamere più potente nella storia Xiaomi . Il dirigente Xiaomi è sicuro che Xiaomi 12 Ultra dominerà la classifica DxOMark .

I top di gamma del 2022 di Xiaomi sono i dispositivi della serie Xiaomi 12 e sono già stati, in parte, svelati nel mercato cinese. Manca all'appello il modello più pesante , ovvero Xiaomi 12 Ultra .

Ci aspettiamo dunque delle particolari innovazioni tecniche per il comparto fotografico di Xiaomi 12 Ultra. Non è escluso che tali innovazioni arriveranno anche grazie alla partnership di Xiaomi con Leica, un attore fondamentale nel dominio che Huawei deteneva nel settore fotografico per gli smartphone.

Al momento rimane da capire se tale partnership è stata attuata dalle due aziende. A parte i dettagli appena condivisi, Xiaomi ancora deve rivelare quando lancerà ufficialmente il nuovo Xiaomi 12 Ultra.