Xiaomi 12 Ultra: trapelano i dettagli su batteria e ricarica rapida

Abbiamo comunque avuto un assaggio di Xiaomi 12 e Xiaomi 12 Pro dopo la presentazione avvenuta alla fine dello scorso anno in Cina. In attesa di vederli anche da noi, attendiamo anche il lancio di Xiaomi 12 Ultra , il modello che più di tutti dovrebbe innovare nel comparto smartphone dell'azienda cinese. Grazie al noto leaker Digital Chat Station abbiamo modo di conoscere qualche dettaglio sulla sua batteria .

La batteria di Xiaomi 12 Ultra dovrebbe offrire una capacità pari a 4.860 mAh, maggiore rispetto ai 4.600 mAh offerti da Xiaomi 12 Pro. La velocità di ricarica dovrebbe corrispondere a un output pari a 120W per quella cablata, mentre la ricarica wireless sarà disponibile a 50W massimi. In pratica, le stesse performance di ricarica offerte da Xiaomi 12 Pro.

Per maggiori dettagli sulle specifiche attese per Xiaomi 12 Ultra vi rimandiamo agli articoli che gli abbiamo dedicato. Noi torneremo ad aggiornarvi non appena Xiaomi uscirà allo scoperto e comunicherà la data di lancio a livello internazionale.