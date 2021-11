Xiaomi 12 Ultra: spuntano nuovi dettagli per la fotocamera

Il comparto fotografico sarà, come al solito, uno dei punti di forza maggiori: ci saranno almeno 4 fotocamere, un sensore Samsung GN5 da 50 megapixel, un 48 megapixel con zoom 2x, un 48 megapixel con zoom 5x e un 48 megapixel con zoom 10x. Come vedete dall'immagine in galleria, ci sarà anche una modalità multi-cam per per l'app Fotocamera. Il sensore fotografico anteriore dovrebbe essere integrato invece sotto lo schermo.

I due dispositivi appena trapelati online dovrebbero anche supportare lo zoom ottico 15x durante la registrazione video. Ci aspettiamo il loro arrivo in Cina entro fine anno addirittura, mentre ci vorrà un po' più tempo per vederli ufficialmente nei mercati europei.