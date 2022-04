Xiaomi 12 Ultra sempre più vicino: il super top con Snapdragon 8 gen 1+ entro l'estate

Qualcomm non ha ancora ufficializzato il nuovo processore ma possiamo aspettarci delle performance simili all'attuale processore che troviamo su Xiaomi 12. Anche il lancio di Xiaomi 12 Ultra non è stato confermato. Oltre alla novità per il processore, il device potrebbe passare alla storia anche come il primo top di gamma a presentare il sensore fotografico Sony IMX800, il quale sarà in grado di scattare a 50 megapixel e avrà una sperificie di 1/1.1".

Secondo i rumor uno dei primi smartphone con Snapdragon 8 Gen 1+ potrebbe arrivare entro giugno 2022.