Xiaomi 12 Ultra, svelate le specifiche sulla ricarica rapida

Il telefono, tra l'altro, negli scorsi giorni è stato certificato dall' autorità cinese 3C e per questo motivo è stato possibile scoprirne le capacità di ricarica rapida. Il telefono, dunque, dovrebbe essere lanciato con un caricatore MDY-12-EF, che supporta la ricarica rapida fino a 67 Watt (nessuna differenza col modello precedente).

Xiaomi è pronta a lanciare nuovi smartphone in Cina. Tra i nuovi modelli, spicca lo Xiaomi 12 Ultra , che dovrebbe essere il primo dispositivo dotato del processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Per quanto riguarda le altre specifiche, il telefono avrà un display QHD+ da 6,6" con refresh rate a 120 Hz e quattro fotocamere posteriori: la principale da 50 MP con OIS, un'ultragrandangolare da 50 MP, un sensore per lo zoom da 48 MP ed uno per ritratti da 16 MP.