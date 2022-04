Xiaomi 12 Ultra potrebbe arrivare sia in ceramica che in pelle

Torniamo a parlare di Xiaomi 12 Ultra, il modello più performante atteso nella famiglia Xiaomi 12 e che ancora non è stato svelato ufficialmente.

Stando a quanto trapelato recentemente online, il nuovo Xiaomi 12 Ultra potrebbe presentare un'attenzione particolare dedicata ai materiali di realizzazione. La sua configurazione dovrebbe arrivare con un retro in vetro, compatibile dunque con la ricarica wireless, mentre altre due varianti premium potrebbero arrivare con il retro in ceramica e in pelle.