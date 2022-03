Xiaomi 12 Ultra potrebbe arrivare prima del previsto

Torniamo a parlare dello Xiaomi 12 Utra, l'atteso successore dell'incredibile Mi 11 Ultra dell'anno scorso. Il telefono, di cui si vociferano da tempo i dettagli, dovrebbe rappresentare l'apice della ricerca del gigante cinese, con particolare enfasi nel campo fotografico. Secondo le ultime voci, infatti, Xiaomi avrebbe collaborato con Leica per produrre i quattro obiettivi fotografici (di cui due periscopici), che dovrebbero essere racchiusi in un grande modulo cicrcolare posteriore.

A quanto pare, il sito PriceBaba ha ottenuto dal leaker Mukul Sharma (alias stufflistings) l'informazione che il nuovo smartphone dovrebbe essere presentato in Cina a maggio, e non a giugno come precedentemente riportato.